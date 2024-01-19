В iPhone 16 появится специальная кнопка на корпусе смартфона для фокуса и зума при съемке

Речь идет о «Capture Button» («Кнопке захвата»), которая будет реагировать на прикосновение и давление, позволяя пользователям управлять зумом и фокусом.

Эта кнопка будет механической, а не емкостной, и будет отвечать на давление и прикосновение. Пользователи смогут увеличивать и уменьшать масштаб, проводя пальцем влево и вправо по кнопке, фокусироваться легким нажатием и активировать запись более сильным нажатием.

Apple планирует разместить кнопку захвата справа от iPhone, ниже кнопки питания, в идеальном месте для доступа пальцев в горизонтальной ориентации устройства.

В настоящее время на этом месте находится антенна mmWave в США, но антенна будет перемещена на левую сторону устройства с добавлением дополнительной кнопки.

По информации от The Information, Apple считает, что новая кнопка станет важной причиной для покупки линейки iPhone 16 и вводится для дальнейшего продвижения iPhone как альтернативы камере для съемки горизонтального видео.