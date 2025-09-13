В iPhone 17 Air заметили намек на будущее AR-очков Apple

Проблема AR-устройств всегда была в том, чтобы уместить мощный компьютер и дисплей в компактный и удобный корпус, который люди готовы носить на лице. Так, эксперты пишут, что iPhone Air показывает: у Apple получилось создать мощные устройства в очень ограниченном пространстве.

Сейчас основная задача — батарея. В AR-очках проблема питания будет ещё острее из-за дисплея, аудио и приложений. Тем не менее, пример iPhone Air показывает, что миниатюризация с производительностью возможны.