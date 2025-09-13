В iPhone 17 Air заметили намек на будущее AR-очков Apple

Опубликовано 13 сентября 2025, 20:151 мин.
В iPhone 17 Air заметили намек на будущее AR-очков AppleУдобная компановка
На недавней презентации Apple показала iPhone 17 Air, отличающийся толщиной — всего 5,64 мм. Но важнее не толщина, а то, что внутри: Apple поместила весь вычислительный блок и камеру в верхнюю часть корпуса, оставив остальную площадь для тонкой батареи. Эта миниатюризация открывает путь к будущим продуктам, например, к AR-очкам Apple, отметили СМИ.
Проблема AR-устройств всегда была в том, чтобы уместить мощный компьютер и дисплей в компактный и удобный корпус, который люди готовы носить на лице. Так, эксперты пишут, что iPhone Air показывает: у Apple получилось создать мощные устройства в очень ограниченном пространстве.
Сейчас основная задача — батарея. В AR-очках проблема питания будет ещё острее из-за дисплея, аудио и приложений. Тем не менее, пример iPhone Air показывает, что миниатюризация с производительностью возможны.