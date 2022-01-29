В iPhone добавили смайлики с беременным мужчиной

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В iPhone добавили смайлики с беременным мужчинойС iOS 15.4
Эмодзи с беременным мужчиной появляются на Apple iPhone с последним обновлением iOS 15.4.
На самом деле, эти эмодзи появились в библиотеке уже давно. Они были анонсированы в сентябре 2021 года. Однако Apple-версия смайликов вышла только вместе с iOS 15.4. Обновление выйдет для всех пользователей iPhone в конце этого года.
Вот так выглядят новые эмодзи:
Появление таких смайликов вызвало бурные обсуждения. Причём критиковали их не только сторонники «традиционных ценностей», но и те, кто утверждал, что такие эмодзи дегуманизируют женщин, стирая их естественные отличия от мужчин. В целом, смайлики выпустили, чтобы поддержать транссексуальных людей и не только их, но и например женщин с короткими волосами.
Источник: Fox Business