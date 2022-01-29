В iPhone добавили смайлики с беременным мужчиной

Появление таких смайликов вызвало бурные обсуждения. Причём критиковали их не только сторонники «традиционных ценностей», но и те, кто утверждал, что такие эмодзи дегуманизируют женщин, стирая их естественные отличия от мужчин. В целом, смайлики выпустили, чтобы поддержать транссексуальных людей и не только их, но и например женщин с короткими волосами.