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В iPhone добавят управление постукиванием по задней крышке
Данная функция появится в новой iOS 14
Новая операционная система iOS 14 была анонсирована Apple еще вчера, однако подробности о ней, которые не были упомянуты на презентации, появляются в сети и в рамках сегодняшнего дня. Так, стало известно, что в iPhone добавят управление постукиванием по задней крышке.
Об этом стало известно благодаря настройкам iOS 14, в которых был найден пункт “Обратное касание”. Данная функция подразумевает управление смартфонов посредством двойного или тройного постукивания по задней крышке. Так, данным жестом можно как включить показ центра виджетов, так и запустить фирменного голосового ассистента Siri, а также снять скриншот, активировать фонарик и скорректировать громкость.
Напомним, что нескольким ранее мы уже упоминали о некоторых нововведениях в новой iOS 14, которые давно присутствуют в Android.