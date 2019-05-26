В iPhone модельного ряда 2020 вернут Touch ID

Сообщается, что смартфоны получат акустический сканер отпечатка пальца. То есть, датчик будет регистрировать звуковые колебания или импульсы, и на их основе распознавать дактилоскопическую информацию. Сканер будет встроен прямо в экран. Скорее всего, у новых айфонов будет два способа разблокировки — модифицированный Touch ID и Face ID. Напомним, iPhone последнего существующего модельного ряда оснащены только Face ID.

Также источники рассказали и другие подробности о грядущих новинках от Apple. Смартфоны получат поддержку 5G и датчики ToF (Time of Flight), которые значительно улучшат качество снимков. Вероятно, все модели 2020 года будут оснащены OLED-экранами.