В iPhone наконец увеличится объём оперативной памяти

Согласно отчёту TrendForce, iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max получат как минимум 6 ГБ ОЗУ. При этом модели Pro будут оснащены более быстрой и энергоэффективной оперативной памятью LPDDR5, а iPhone 14 и iPhone 14 Max — LPDDR4X.

Раньше только более дорогие модели iPhone могли похвастаться 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, а базовый и мини-смартфоны поставлялись с 4 ГБ ОЗУ.

Сообщается также, что iPhone 14 Pro может получить 256 ГБ базовой встроенной памяти. Это больше, чем в серии iPhone 13 Pro.