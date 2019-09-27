В iPhone нашли уязвимость, позволяющую получить доступ к их файловой системе

Уязвимость под названием checkm8 позволяет провести джейлбрейк с возможностью дальнейшей работы устройства, что немаловажно. Исследователь, обнаруживший уязвимость, подчёркивает, что её можно использовать лишь для разработки необходимого инструмента.

«Исследователи и разработчики могут использовать уязвимость чтобы получить образ SecureROM, расшифровать хранилище ключей при помощи движка AES и разблокировать устройство для включения JTAG», — написал автор находки.

Использовать эксплойт удалённо не получится, нужно подключать смартфон к компьютеру через USB. К сожалению, с устройствами на чипсетах A12 и A13 поработать не выйдет.