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В iPhone нашли уязвимость, позволяющую получить доступ к их файловой системе

Это касается моделей с 4S по X
Исследователь по кибербезопасности обнаружил очередную уязвимость в моделях iPhone от 4s до X. От уязвимости, по его словам, невозможно избавиться при помощи патча. При этом она позволяет проводить процедуру джейлбрейка (операцию для получения доступа к файловой системе смартфона).

Уязвимость под названием checkm8 позволяет провести джейлбрейк с возможностью дальнейшей работы устройства, что немаловажно. Исследователь, обнаруживший уязвимость, подчёркивает, что её можно использовать лишь для разработки необходимого инструмента.

«Исследователи и разработчики могут использовать уязвимость чтобы получить образ SecureROM, расшифровать хранилище ключей при помощи движка AES и разблокировать устройство для включения JTAG», — написал автор находки.

Использовать эксплойт удалённо не получится, нужно подключать смартфон к компьютеру через USB. К сожалению, с устройствами на чипсетах A12 и A13 поработать не выйдет.

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