В iPhone появится функция для спасения от головных болей

Если новая функция будет включена, ваш iPhone или iPad будет анализировать просматриваемое видео, чтобы при необходимости уменьшить яркость в сценах с мерцанием. Это может быть полезно для эпилептиков.

Помимо этого, в iOS 16.4 добавили обнаружение дубликатов в общих библиотеках изображений, изоляцию голоса для мобильных вызовов, 21 новый эмодзи, оптимизацию для веб-приложений и многое другое.