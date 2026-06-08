В iQOO протестировали смартфон с аккумулятором на 10 000 мА·ч

Если новость подтвердится, модель побьёт рекорды самой компании, пишут СМИ. Так, например, iQOO Z11 оснащён аккумулятором на 9020 мА·ч.

В целом, идея правильная, потому что конкуренты уже выпускают такие смартфоны. Достаточно вспомнить недавний Honor Power2 с аккумулятором на 10 080 мА·ч, который поддерживает быструю зарядку на 80 Вт и может заряжать другие устройства (27 Вт на выходе).