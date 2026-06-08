В iQOO протестировали смартфон с аккумулятором на 10 000 мА·ч

Опубликовано 08 июня 2026, 11:391 мин.
В iQOO протестировали смартфон с аккумулятором на 10 000 мА·чРекорд для компании
По информации Digital Chat Station, iQOO проверяет возможность выпуска смартфона с батареей на 10 000 мА·ч.
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Если новость подтвердится, модель побьёт рекорды самой компании, пишут СМИ. Так, например, iQOO Z11 оснащён аккумулятором на 9020 мА·ч.
В целом, идея правильная, потому что конкуренты уже выпускают такие смартфоны. Достаточно вспомнить недавний Honor Power2 с аккумулятором на 10 080 мА·ч, который поддерживает быструю зарядку на 80 Вт и может заряжать другие устройства (27 Вт на выходе).