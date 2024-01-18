В каких еще смартфонах Samsung, кроме Galaxy S24, появится искусственный интеллект Galaxy AI

Эти функции будут внедрены в устройства в рамках обновления One UI 6.1, которое ожидается в I половине 2024 года.

Среди устройств, которые получат обновление, находятся модели Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold 5 и Flip 5, а также серия Galaxy Tab S9.

Samsung подтвердила, что многие из функций Galaxy AI, представленных на Galaxy S24, будут поддерживаться и на этих моделях.

Однако компания не уточнила, какие именно функции Galaxy AI будут доступны на более старых устройствах. Galaxy AI включает в себя улучшения в области камеры, поиска и других аспектов, прокачивающих пользовательский опыт.