В каких случаях 50 Мп камера в смартфоне лучше, чем 108 Мп

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В каких случаях 50 Мп камера в смартфоне лучше, чем 108 МпПроизводители устройств столкнулись с необходимостью объяснять это
Директор по маркетингу Realme Фрэнсис Вонг (Francis Wong) задался вопросом: как объяснить людям, что 50-Мп камера может быть лучше 108-Мп? Это забавный вопрос от представителя компании, которая одной из первых выпустила смартфон с максимальным количество мегапикселей. И он свидетельствует о смене парадигмы.
Сложный вопрос для моей работы в 2022 году: как доказать пользователям, что 50-мегапиксельная камера с оптической стабилизацией изображения (OIS), которая в основном используется во флагманах, намного лучше, чем 108-мегапиксельная камера среднего класса, есть ли предложения?
Фрэнсис Вонг
Директор по маркетингу Realme
Таким образом Фрэнсис сам ответил на вопрос: чем может быть лучше 50-Мп камера? Она хороша в комбинации с оптической стабилизацией изображения. В то время как снимки на средние 108-Мп камеры могут страдать от шумов, а их обработка может занимает значительное количество времени.
Возможно, именно поэтому такие производители как Realme решили переходить на подобные решения со 108-Мп.
Источник: Twitter