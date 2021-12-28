В каких случаях 50 Мп камера в смартфоне лучше, чем 108 Мп

Таким образом Фрэнсис сам ответил на вопрос: чем может быть лучше 50-Мп камера? Она хороша в комбинации с оптической стабилизацией изображения. В то время как снимки на средние 108-Мп камеры могут страдать от шумов, а их обработка может занимает значительное количество времени.

Возможно, именно поэтому такие производители как Realme решили переходить на подобные решения со 108-Мп.