В каком Samsung агрессивнее мерцает экран: сравнение Galaxy A33, A53 и A73

Важно, что частота обновления экрана у этих трёх моделей Samsung Galaxy разная. У А33 максимум можно установить 90 Гц, тогда как у А53 и А73 - 120 Гц.

Нормальным уровнем ШИМа считается до 10 %, а если он больше 50 %, то это уже очень плохо. В целом доходить этот коэффициент может и до 120 %.

Если вы переживаете по поводу влияния ШИМа на глаза, то включите на смартфоне фильтр синего («Комфорт для глаз»), вечером активируйте режим с чёрно-белыми оттенками, установите бледные цвета и тёмную тему. А вообще перед покупкой смартфона прямо в магазине включите максимальную яркость и посмотрите на экран. Если глаза сразу напрягаются, то этот аппарат вам не подойдёт. Лучше ищите модели с IPS-дисплеем.

Вывод

Агрессивнее всего экран мерцает на Samsung Galaxy A73, чуть поменьше ШИМ на А53. Самым же безопасным для глаз из этих трёх смартфонов будет А33.