В каком Samsung агрессивнее мерцает экран: сравнение Galaxy A33, A53 и A73

В каком Samsung агрессивнее мерцает экран: сравнение Galaxy A33, A53 и A73И какой из них лучше брать
Наверняка вы слышали о ШИМе, то есть мерцании дисплея, из-за которого у вас могут сильно уставать глаза. Чем выше это мерцание, тем хуже для зрения. Эксперт YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ ОБЗОР» проверил, какой из новых смартфонов Samsung оказывается в этом плане хуже остальных: Galaxy A33, A53 или A73.
Итак, что же такое ШИМ в смартфоне? По словам ведущего YouTube-канала «ЧЕСТНЫЙ ОБЗОР», это расшифровывается как широтно-импульсная модуляция. При помощи неё регулируется у смартфонов с AMOLED-дисплеем яркость. В таком дисплее есть множество светящихся маленьких лампочек. Если яркость включить на 100 %, то эти лампочки будут светиться постоянно. Для снижения яркости и используется ШИМ. Чем меньше яркость, тем чаще мигает дисплей.
Эксперт выяснил, на каком смартфоне от Samsung экран мигает агрессивнее: А33, А53 или же А73. Теоретически лучше остальных должен оказаться Galaxy А73, а хуже - А33. Но что на деле?
Важно, что частота обновления экрана у этих трёх моделей Samsung Galaxy разная. У А33 максимум можно установить 90 Гц, тогда как у А53 и А73 - 120 Гц.
Нормальным уровнем ШИМа считается до 10 %, а если он больше 50 %, то это уже очень плохо. В целом доходить этот коэффициент может и до 120 %.
Если вы переживаете по поводу влияния ШИМа на глаза, то включите на смартфоне фильтр синего («Комфорт для глаз»), вечером активируйте режим с чёрно-белыми оттенками, установите бледные цвета и тёмную тему. А вообще перед покупкой смартфона прямо в магазине включите максимальную яркость и посмотрите на экран. Если глаза сразу напрягаются, то этот аппарат вам не подойдёт. Лучше ищите модели с IPS-дисплеем.
Вывод
Агрессивнее всего экран мерцает на Samsung Galaxy A73, чуть поменьше ШИМ на А53. Самым же безопасным для глаз из этих трёх смартфонов будет А33.