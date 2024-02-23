В каком смартфоне качественнее режим… кинокамеры: iPhone 15 Pro Max против Samsung S24 Ultra

В каком смартфоне качественнее режим… кинокамеры: iPhone 15 Pro Max против Samsung S24 UltraСильно ли большая между ними разница?
Кинематографический режим у iPhone 15 Pro Max и Samsung Galaxy S24 Ultra работает в разрешении 4К 30 к/с.
Когда ведущая идёт к камере, видно, что резкость у видео с iPhone гораздо выше, чем у Samsung. Однако с точки зрения экспонирования лучше оказывается Galaxy S24 Ultra.
Фокус у iPhone 15 Pro Max тоже более плавный, чем у Samsung. При съёмке на iPhone действительно создавалось впечатление, что видео записано на профессиональную камеру, тогда как у S24 Ultra такого эффекта не было из-за цветовой обработки.
Стабилизация работает намного лучше на iPhone, когда вы обходите вокруг какого-то человека. Но если же вы решили снять предмет, то ситуация будет обратная, то есть лучше запишет видео Samsung.
При съёмке человека крупным планом лучше себя показывает Samsung: у него чётче видео, более естественная цветопередача, лучшее обнаружение краёв.
Вывод
И Samsung Galaxy S24 Ultra, и iPhone 15 Pro Max работают довольно хорошо в кинематографическом режиме для смартфонов. При этом у iPhone лучшее обнаружение краёв, а у Samsung — более точная цветопередача.