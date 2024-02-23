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Телефоны
Опубликовано 23 февраля 2024, 09:00
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В каком смартфоне качественнее режим… кинокамеры: iPhone 15 Pro Max против Samsung S24 Ultra

Сильно ли большая между ними разница?
iPhone 15 Pro Max и Samsung S24 Ultra сравнили по качеству видео в «кинематографическом» режиме. В одном из выпусков на YouTube-канале Versus узнали, насколько хорошо записывают видео в режиме Cinematic смартфоны Samsung Galaxy S24 Ultra и iPhone 15 Pro Max.

Кинематографический режим у iPhone 15 Pro Max и Samsung Galaxy S24 Ultra работает в разрешении 4К 30 к/с.

Когда ведущая идёт к камере, видно, что резкость у видео с iPhone гораздо выше, чем у Samsung. Однако с точки зрения экспонирования лучше оказывается Galaxy S24 Ultra.

Фокус у iPhone 15 Pro Max тоже более плавный, чем у Samsung. При съёмке на iPhone действительно создавалось впечатление, что видео записано на профессиональную камеру, тогда как у S24 Ultra такого эффекта не было из-за цветовой обработки.

Стабилизация работает намного лучше на iPhone, когда вы обходите вокруг какого-то человека. Но если же вы решили снять предмет, то ситуация будет обратная, то есть лучше запишет видео Samsung.

© Versus

При съёмке человека крупным планом лучше себя показывает Samsung: у него чётче видео, более естественная цветопередача, лучшее обнаружение краёв.

Вывод

И Samsung Galaxy S24 Ultra, и iPhone 15 Pro Max работают довольно хорошо в кинематографическом режиме для смартфонов. При этом у iPhone лучшее обнаружение краёв, а у Samsung — более точная цветопередача.