В каком смартфоне Realme лучшая по качеству камера: подробный тест

В каком смартфоне Realme лучшая по качеству камера: подробный тестСравнивались четыре модели аппаратов
Автор канала Филипп Беликов протестировал функции и качество фото- и видеосъёмки у аппаратов Realme GT Neo 2, Realme GT Master Edition, Realme GT Master Explorer Edition и Realme GT 5G. Снимки и видео оценивались в различных условиях: при дневном естественном, искусственном освещении, а также вечером и ночью.
Первым пунктом стала видеосъёмка. Более тёмное изображение при съёмке с фронтальной камеры получается на GT 5G и Master Edition. Светлее всего картинка на Explorer Edition и GT Neo 2, но на них небо сзади довольно сильно высвечивается. Качественно же показать задний фон не смог ни один из аппаратов.
В Full HD 30 к/с на основную камеру заметны засветы на Realme GT Neo 2, в то время как Master Edition с ними отлично справляется. Что касается цветопередачи, то из всех Master Edition выдаёт изображение с более фиолетовым (холодным) оттенком. Стабилизация хуже всего работает также на Master Edition. В целом по качеству дневной съёмки все смартфоны стоят на одном уровне.
При 5-кратном оптическом увеличении стабилизация вновь хуже оказывается на Master Edition, а сильные засветы видны на GT Neo 2. По деталям слабее всего в этом случае тоже GT Neo 2, а лучше всего - Master Explorer Edition. Но вообще значительных различий в плане детализации между аппаратами нет.
В помещении при съёмке неоновых вывесок хуже остальных справляется Master Edition. Другие аппараты дают примерно одинаковую картинку, хотя всё же выделяет эксперт здесь как лучший Explorer Edition. Темнее всего изображение выходит на GT Neo 2, а по стабилизации лидирует вновь Explorer Edition.
В вечерних и ночных условиях изображение на Master Edition получается довольно тёмным, без засветов, с холодным подтоном. Более тёплая и светлая картинка выходит на Master Explorer Edition. Наиболее естественные цвета выдают GT Neo 2 и GT 5G.
Видео с широкоугольной камеры в тёмное время суток у всех аппаратов по качеству не очень. Заметно много шумов, слабая детализация (хотя небольшое преимущество в этом плане у Explorer Edition). А вот угол обзора здесь, как отмечает ведущий, удачнее всего на GT Master Explorer Edition.
При съёмке с увеличением лучше остальных по деталям и по стабилизации оказывается Master Explorer Edition.
В 4К 60 к/с сильно обрезанным оказывается кадр на Realme GT 5G. На остальных всё остаётся так, как раньше. Сильно выделяется по цветопередаче за счёт желтоватого оттенка изображения здесь Master Explorer Edition.
В целом днём видео получаются у всех смартфонов примерно одинаковыми. Хотя с точки зрения стабилизации и работы широкоугольной камеры, по мнению ведущего, всё же выделяется в подобных условиях GT Master Explorer Edition. Вечером и ночью проигрывает по динамическому диапазону GT Neo 2. При этом если не обращать внимание на мелкие отличия, то все аппараты выдают схожую картинку в видео.
Далее эксперт перешёл к фотографиям. Первыми оценивались портретные снимки. Меньше всего деталей выдаёт однозначно Master Edition, а вот самое детализированное фото оказалось выделить сложно. По цветам выделяется Master Edition, так как у него самые блеклые снимки в помещении и самые насыщенные - на улице. При сравнении же портретов со смартфонов GT Neo 2, Master Explorer Edition и GT 5G разница в целом не ощущается, однако чуть лучше всё же выдаёт снимки Master Explorer Edition, за ним идёт GT 5G, а затем GT Neo 2.
После этого ведущий рассмотрел фото архитектуры в ночное и вечернее время. Наиболее естественные цвета получаются в подобных условиях на Master Edition либо Master Explorer Edition, а по детализации зачастую выигрывает Master Explorer Edition (хуже всего она обычно на Master Edition). С широкоугольной камеры очень сильные пересветы заметны на GT 5G.
Что касается фото автомобиля вечером, то ярко-жёлтая картинка выходит на GT 5G. Но при этом камера данного смартфона и GT Neo 2 показывает реальный цвет машины - тёмно-синий, а вот камеры Master Explorer Edition и Master Edition делают автомобиль чёрным.
По фотовозможностям, таким образом, выигрывает Realme GT Master Explorer Edition (правда, в России он не продаётся), а вот самые слабые снимки делает практически всегда Realme GT Master Edition.