В каком смартфоне Realme лучшая по качеству камера: подробный тест

Автор канала Филипп Беликов протестировал функции и качество фото- и видеосъёмки у аппаратов Realme GT Neo 2, Realme GT Master Edition, Realme GT Master Explorer Edition и Realme GT 5G. Снимки и видео оценивались в различных условиях: при дневном естественном, искусственном освещении, а также вечером и ночью.

Первым пунктом стала видеосъёмка. Более тёмное изображение при съёмке с фронтальной камеры получается на GT 5G и Master Edition. Светлее всего картинка на Explorer Edition и GT Neo 2, но на них небо сзади довольно сильно высвечивается. Качественно же показать задний фон не смог ни один из аппаратов.

В Full HD 30 к/с на основную камеру заметны засветы на Realme GT Neo 2, в то время как Master Edition с ними отлично справляется. Что касается цветопередачи, то из всех Master Edition выдаёт изображение с более фиолетовым (холодным) оттенком. Стабилизация хуже всего работает также на Master Edition. В целом по качеству дневной съёмки все смартфоны стоят на одном уровне.

При 5-кратном оптическом увеличении стабилизация вновь хуже оказывается на Master Edition, а сильные засветы видны на GT Neo 2. По деталям слабее всего в этом случае тоже GT Neo 2, а лучше всего - Master Explorer Edition. Но вообще значительных различий в плане детализации между аппаратами нет.

В помещении при съёмке неоновых вывесок хуже остальных справляется Master Edition. Другие аппараты дают примерно одинаковую картинку, хотя всё же выделяет эксперт здесь как лучший Explorer Edition. Темнее всего изображение выходит на GT Neo 2, а по стабилизации лидирует вновь Explorer Edition.

В вечерних и ночных условиях изображение на Master Edition получается довольно тёмным, без засветов, с холодным подтоном. Более тёплая и светлая картинка выходит на Master Explorer Edition. Наиболее естественные цвета выдают GT Neo 2 и GT 5G.

Видео с широкоугольной камеры в тёмное время суток у всех аппаратов по качеству не очень. Заметно много шумов, слабая детализация (хотя небольшое преимущество в этом плане у Explorer Edition). А вот угол обзора здесь, как отмечает ведущий, удачнее всего на GT Master Explorer Edition.

При съёмке с увеличением лучше остальных по деталям и по стабилизации оказывается Master Explorer Edition.

В 4К 60 к/с сильно обрезанным оказывается кадр на Realme GT 5G. На остальных всё остаётся так, как раньше. Сильно выделяется по цветопередаче за счёт желтоватого оттенка изображения здесь Master Explorer Edition.

В целом днём видео получаются у всех смартфонов примерно одинаковыми. Хотя с точки зрения стабилизации и работы широкоугольной камеры, по мнению ведущего, всё же выделяется в подобных условиях GT Master Explorer Edition. Вечером и ночью проигрывает по динамическому диапазону GT Neo 2. При этом если не обращать внимание на мелкие отличия, то все аппараты выдают схожую картинку в видео.