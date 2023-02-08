В каком Sony лучше камера: рекордный Xperia Pro-I 2021 года против прошлогоднего Xperia 1 Mark IV

В каком Sony лучше камера: рекордный Xperia Pro-I 2021 года против прошлогоднего Xperia 1 Mark IVСмартфоны сравнили по фото- и видеовозможностям
Ведущий YouTube-канала «Честный блог» узнал, как в разных условиях показывают себя камеры Sony Xperia Pro-I и Xperia 1 Mark IV и какой из них лучше покупать сегодня.
Фото: ЧЕСТНЫЙ БЛОГ
Эксперт канала «Честный блог» в выпуске на YouTube сравнил фотографии и видео, сделанные с Sony Xperia Pro-I и Xperia 1 Mark IV. Какую модель лучше выбрать, если для вас важна камера?
Sony Xperia Pro-I был выпущен в 2021 году, а Xperia 1 Mark IV - в 2022-м. Однако улучшения видны уже при съёмке ночью на фронтальную камеру. Например, заметно, что на Xperia 1 Mark IV засветов стало меньше и в целом картинка стала интереснее. Лицо даже при плохом освещении стало более чётким: на нём появилось больше деталей по сравнению с лицом при съёмке на фронталку Xperia Pro-I.
В 4К 60 к/с у смартфонов различная цветопередача. На видео с Xperia 1 Mark IV оттенки более оранжевые, а на видео с Xperia Pro-I - более жёлтые. С точки зрения засветов отрабатывают устройства примерно одинаково. Также чуть крупнее картинка в целом выходит при съёмке на Pro-I. Кроме того, Mark IV может приближать объекты в 3,5 раза в отличие от Pro-I (у него - в 2,1 раза). По деталям изображения у них получаются очень близкими.
Днём тоже видео выглядит с обоих смартфонов практически одинаково. Однако облака сильнее засвечиваются в 4К 60 к/с на Xperia 1 Mark IV.
Ещё у Sony Xperia 1 Mark IV стал шире динамический диапазон: этот смартфон лучше справляется с тенями.
Что касается фотографий, то эксперт рассмотрел сначала вечерние и ночные снимки, затем дневные и после этого - портретные и селфи.
Выглядят вечерние фото почти одинаково на первый взгляд. Только чуть более тёмная картинка выходит на Xperia 1 Mark IV. При приближении заметно также, что Xperia 1 Mark IV обрабатывает снимки лучше и выдаёт больше деталей и меньше засветов.
Широкоугольный объектив делает более жёлтую картинку на Xperia 1 Mark IV. Однако при сравнении с Pro-I по деталям этот смартфон, как ни странно, проигрывает. И это заметно на нескольких фотографиях подряд.
Фото, сделанные вечером и днём, по деталям почти не отличаются друг от друга. Единственное - Xperia 1 Mark IV может приближать объекты в 3,5 раза, а Pro-I - в 2,1 раза.
Фото в портретном режиме по детализации на Xperia 1 Mark IV получается хуже, чем на Pro-I. Хотя первый приближает в 3,5 раза, а второй - в 2,1 раза.
Что касается селфи-фото, то деталей заметно больше стало тоже на Xperia 1 Mark IV.
В целом же эксперт отметил, что, несмотря на обновления и улучшения Sony Xperia 1 Mark IV, он выглядит на фоне других камерофонов слабовато.