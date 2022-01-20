В камерах флагманских смартфонов Xiaomi обнаружили брак. Официальный ответ компании

О проблеме сообщил главный редактор портала mobiletelefon.ru Евгений Макаров. Эксперт рассказал о том, что ему известно по крайней мере о 15 смартфонах линейки Xiaomi 12 с названной неисправностью.

В российском представительстве компании Xiaomi оперативно отреагировали на сообщения Макарова и отметили, что «с максимальной серьёзностью восприняли отзывы лидеров мнения и передали их в штаб-квартиру для изучения».

«Пока упомянутую проблему мы видим только в обзорах российских блогеров. Несмотря на то, что речь идёт об устройствах для китайского рынка, мы с максимальной серьёзностью восприняли отзывы лидеров мнения и передали их в штаб-квартиру для изучения. В настоящий момент на рынке, для которого предназначены устройства, проблемы с запотеванием камеры выявлено не было», — сообщили в Xiaomi Russia.