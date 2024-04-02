В камере Samsung Galaxy S24 Ultra нашли проблему, мешающую делать фото

Иногда задержка составляет треть секунды, а иногда и вовсе полсекунды! В результате, если вы снимаете в динамичных условиях, например, в людном месте, или фотографируете что-то движущееся, велик риск, что нужный момент будет упущен.

Автор одного обзора провел сравнительный тест S24 Ultra с эталонным Pixel 8 Pro и зафиксировал, что в среднем смартфон Samsung медленнее на треть секунды. И это не какие-то мелочи. На практике такая задержка приводит к досадным промахам при съемках: