В Канаде зарядка Galaxy S25 FE закончилась взрывом. Пострадал владелец

По словам пострадавшего, телефон заряжался через кабель из коробки и сторонний блок на 20 Вт. Сам смартфон лежал на кровати, но не под подушкой. Устройство купили около шести месяцев назад.

Телефон был в толстом кожаном чехле-кошельке, внутри которого лежали монеты. Это, как пишут СМИ, могло помешать отводу тепла.

Это уже третий случай возгорания смартфонов Samsung Galaxy серии S в этом году. Ранее сообщалось о взрывах Galaxy S25 Plus и Galaxy S24.

Samsung пока не ответила на обращение пострадавшего.