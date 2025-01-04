В Китае Apple и Huawei начали бороться за рынок снижением цен на смартфоны

Скидка на iPhone 16 Pro и 16 Pro Max составляет до 500 юаней, и до 400 юаней на iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Как отмечается, в третьем квартале 2024 года Apple заняла второе место по продажам смартфонов в Китае, после снижения своих продаж во втором квартале.

Huawei также снижает цены на свои телефоны премиум-класса до 20% в попытке конкурировать с Apple. И в целом компании идут в ногу по поставкам новых моделей. Так, Huawei выпустила свой смартфон Mate XT с трёхслойным дисплеем «всего через несколько часов после дебюта новой модели iPhone 16 от Apple».