В Китае готовят к выходу флагманский смартфон из титана

Смартфон принадлежит китайской компании 8848 Phones. Она не очень известна, но специализируется на выпуске необычных устройств. Вот и 29 марта покажут не самый стандартный телефон — 8848 Titanium M6 5G. Его корпус изготовлен из титанового сплава.

Предварительно смартфон был анонсирован ещё в прошлом году. Известно, что устройство получит модем 5G, процессор Qualcomm Snapdragon 865, AMOLED-дисплей диагональю 6,01 дюйма, 12 ГБ оперативной и 1 ТБ постоянной памяти. Кроме того, у аппарата будет основная камера на 64 Мп. В общем, набор характеристик вполне флагманский.

Стоить 8848 Titanium M6 5G, скорее всего, будет очень дорого.