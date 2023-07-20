В Китае изобрели восстанавливающее сломанные OLED-дисплеи устройство

Это новшество обратило на себя внимание мировых СМИ. Устройство использует процесс эксимерного лазерного отжига (ELA), который позволяет превратить повреждённые участки дисплея в поликристаллический кремний.

Затем специальный микроскоп устраняет царапины и сколы, при этом защитное стекло остаётся неснятым.

OLED-дисплеи являются дорогим и уязвимым компонентом смартфонов. Однако благодаря новой технологии и возможности восстанавливать повреждения без замены всего экрана, срок службы устройств можно значительно продлить.

Возможность ремонтировать OLED-экраны с помощью данного аппарата может стать прорывом в мире мобильных технологий. Если эта технология станет массово применяться, то владельцы смартфонов смогут избежать дорогих замен экранов.