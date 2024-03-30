В Китае официально запустили 5.5G: даже есть смартфон, который его поддерживает

Да, тизер от директора по продуктам Oppo говорит о том, что серия Find X7, включая Find X7 Ultra, будет поддерживать 5GA. Это может сделать их первыми в мире телефонами, поддерживающими 5.5G.

Считайте, что 5.5G — это значительное усовершенствование существующего стандарта 5G. Он обещает значительное увеличение скорости: потенциальная скорость загрузки может достигать 10 Гбит/с — в десять раз быстрее, чем нынешний стандарт 5G. Это открывает путь к практически мгновенной загрузке и выгрузке данных, более плавному потоковому вещанию и сетевым приложениям.

К концу года China Mobile планирует расширить свою сеть 5.5G более чем в 300 городах.