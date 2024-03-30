В Китае официально запустили 5.5G: даже есть смартфон, который его поддерживает

Опубликовано 30 марта 2024, 12:00
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В Китае официально запустили 5.5G: даже есть смартфон, который его поддерживаетА ваш так может?
China Mobile официально запустила свою сеть 5.5G, также известную как 5G Advanced или 5GA. И да, это не прогресс ради прогресса, у этой разработки есть пользователи — владельцы Oppo Find X7
Да, тизер от директора по продуктам Oppo говорит о том, что серия Find X7, включая Find X7 Ultra, будет поддерживать 5GA. Это может сделать их первыми в мире телефонами, поддерживающими 5.5G.
Считайте, что 5.5G — это значительное усовершенствование существующего стандарта 5G. Он обещает значительное увеличение скорости: потенциальная скорость загрузки может достигать 10 Гбит/с — в десять раз быстрее, чем нынешний стандарт 5G. Это открывает путь к практически мгновенной загрузке и выгрузке данных, более плавному потоковому вещанию и сетевым приложениям.
К концу года China Mobile планирует расширить свою сеть 5.5G более чем в 300 городах.