В Китае продают образец смартфона на Windows, который так и не вышел

Если бы Microsoft не решила прекратить выпуск аппаратов, то Lumia 960 XL тоже когда-нибудь могла бы поступить в продажу. Однако сохранился только инженерный образец. Его и выставили на продажу за $700.

Изготовлен он был, по всему видимому, около 2016 года. Смартфон должен был работать на процессоре Snapdragon 820, получить порт USB-C, алюминиевый корпус, 20-мегапиксельную камеру, 4 ГБ оперативной памяти, экран диагональю 5,5 дюйма и разрешением 2K. В качестве операционной системы прототипа выступает Windows 10 Mobile 1511.

Поскольку это инженерный образец, не факт, что смартфон продавали бы именно в таком виде. Тем не менее, экземпляр интересный и даже неплохой для своего времени.