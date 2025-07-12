В Китае выйдет эксклюзивный складной смартфон Samsung W26

Аппарат недавно появился на крупной китайской сертификационной платформе с номером модели SM-W9026. Из информации известно, что телефон будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 25 Вт, но зарядное устройство в комплект не входит.

Ожидается, что Samsung W26 сохранит стиль предыдущих моделей серии W, которые отличались, например, керамической задней панелью и золотой рамкой.

Пока точная дата выхода не объявлена, но эксперты предполагают, что презентация может пройти уже через месяц.