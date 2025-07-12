В Китае выйдет эксклюзивный складной смартфон Samsung W26

Опубликовано 12 июля 2025, 08:451 мин.
В Китае выйдет эксклюзивный складной смартфон Samsung W26Новый премиальный складной смартфон скоро выйдет в Китае
Samsung готовит к выпуску в Китае новый премиальный складной смартфон — модель W26. Это обновлённая версия Galaxy Z Fold 7, адаптированная специально для китайского рынка. Такие устройства там выпускаются под особой серией.
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Аппарат недавно появился на крупной китайской сертификационной платформе с номером модели SM-W9026. Из информации известно, что телефон будет поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 25 Вт, но зарядное устройство в комплект не входит.
Ожидается, что Samsung W26 сохранит стиль предыдущих моделей серии W, которые отличались, например, керамической задней панелью и золотой рамкой.
Пока точная дата выхода не объявлена, но эксперты предполагают, что презентация может пройти уже через месяц.