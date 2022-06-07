В коде iOS 16 нашли эксклюзивную функцию для iPhone 14 Pro

В iOS 16 добавили три новых фреймворка, которые относятся к управлению подсветкой дисплея iPhone. Управление подсветкой — ключевой аспект always-on display. При этом каждый из фреймворков включает ссылки на данную функцию. Кроме того, есть ссылки на always-on display в Springboard, который управляет экраном блокировки.

Предполагается, что данная функция будет доступна только в Pro-моделях iPhone 14, которые выйдут этой осенью.