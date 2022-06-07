В коде iOS 16 нашли эксклюзивную функцию для iPhone 14 Pro

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В коде iOS 16 нашли эксклюзивную функцию для iPhone 14 ProУ младших моделей её не будет
iOS 16 была анонсирована вчера на WWDC 2022, и одним из самых больших изменений стал полностью переработанный экран блокировки. Теперь его можно лучше настроить под себя. Одно это косвенно указывает на то, что Apple намерена добавить always-on display в будущие смартфоны. Кроме того, авторы 9to5Mac обнаружили несколько упоминаний в iOS 16, указывающих на эту функцию.
В iOS 16 добавили три новых фреймворка, которые относятся к управлению подсветкой дисплея iPhone. Управление подсветкой — ключевой аспект always-on display. При этом каждый из фреймворков включает ссылки на данную функцию. Кроме того, есть ссылки на always-on display в Springboard, который управляет экраном блокировки.
Предполагается, что данная функция будет доступна только в Pro-моделях iPhone 14, которые выйдут этой осенью.