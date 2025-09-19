В компании Tianma защитой трёхскладных экранов назвали Г-образное складывание

В ходе мероприятия Tianma представила инновационный дизайн экрана для телефона, получивший название «первый в мире Г-образный трёхстворчатый экран». Этот дизайн отличается от Z-образного экрана, использованного в Huawei Mate X.

Новинка может складываться двумя способами, в том числе вовнутрь, и имеет толщину всего 2,5 мм. Как отмечает источник, инженеры уделили особое внимание плавности складывания и сохранению плоского состояния экрана. Кроме того, Г-образный экран потребляет меньше энергии на 30% и обладает сроком службы в четыре раза дольше по сравнению с аналогичными решениями. Разработка основана на технологии Tianma SLOD.