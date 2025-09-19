Телефоны
Опубликовано 19 сентября 2025, 16:30
1 мин.

В компании Tianma защитой трёхскладных экранов назвали Г-образное складывание

Это собственная разработка компании
Портал IT Home сообщил о проведении компанией Tianma конференции, на которой был представлен новый бренд OLED-экранов — Tiangong Screen. На мероприятии была представлена технология Г-образного складывания для защиты от быстрого износа трёхскладных дисплеев.
© IT Home / Tianma

В ходе мероприятия Tianma представила инновационный дизайн экрана для телефона, получивший название «первый в мире Г-образный трёхстворчатый экран». Этот дизайн отличается от Z-образного экрана, использованного в Huawei Mate X.

Новинка может складываться двумя способами, в том числе вовнутрь, и имеет толщину всего 2,5 мм. Как отмечает источник, инженеры уделили особое внимание плавности складывания и сохранению плоского состояния экрана. Кроме того, Г-образный экран потребляет меньше энергии на 30% и обладает сроком службы в четыре раза дольше по сравнению с аналогичными решениями. Разработка основана на технологии Tianma SLOD.

© IT Home / Tianma

Представленная технология — прототип смартофна — оснащена внешним экраном, напоминающим Tecno Phantom Ultimate G, а также двумя внутренними экранами, которые складываются внутрь устройства, когда оно не используется.