В комплект с iPhone 12 не станут класть наушники EarPods

Пока неясно, относится это решение ко всей линейке iPhone 2020 года или к определённым моделям из неё. Может быть, наушники не будут класть в коробку только, например, к iPhone 12 без приставки Pro.

Куо утверждает, что за таким решением Apple стоит желание повлиять на продажи AirPods. Ведь, если пользователи не будут получать проводные EarPods вместе с новым смартфоном, то им придётся либо приобрести наушники с переходником на Lightning, либо всё-таки Bluetooth-устройства.

Напомним, анонс новых iPhone должен состояться осенью.