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Сегодня 15:40
В комплект с iPhone 12 не станут класть наушники EarPods
Чтобы повысить спрос на беспроводные AirPods
Прославившийся своими прогнозами относительно продукции Apple аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) поделился любопытной информацией. По его сведениям, в комплект с iPhone 12 не станут класть наушники EarPods. Всё для того, чтобы повысить спрос на беспроводные AirPods.
Пока неясно, относится это решение ко всей линейке iPhone 2020 года или к определённым моделям из неё. Может быть, наушники не будут класть в коробку только, например, к iPhone 12 без приставки Pro.
Куо утверждает, что за таким решением Apple стоит желание повлиять на продажи AirPods. Ведь, если пользователи не будут получать проводные EarPods вместе с новым смартфоном, то им придётся либо приобрести наушники с переходником на Lightning, либо всё-таки Bluetooth-устройства.
Напомним, анонс новых iPhone должен состояться осенью.