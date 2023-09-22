В коробках с iPhone 15 появился новый механизм безопасности

В коробках с iPhone 15 появился новый механизм безопасностиПрикупите ультрафиолетовую лампу
В iPhone 15 от Apple реализована новая функция защиты, направленная на борьбу с мошенниками и обеспечение подлинности устройства. Компания внедрила в упаковку смартфона механизм на основе ультрафиолетового излучения, который при облучении соответствующим светом раскрывает уникальные голограммы и QR-коды.
Этот дополнительный уровень безопасности особенно важен, поскольку мошенники часто пытаются продать подержанные или восстановленные iPhone как новые, упаковывая их в поддельные коробки, очень похожие на официальную упаковку Apple. Такие поддельные устройства продаются по ценам, сопоставимым с ценами на новые iPhone.
При этом компания официально не объявила об этой мере безопасности. Однако, как и в случае с любой другой защитной функцией, всегда существует риск, что мошенники со временем найдут способ воспроизвести эти голограммы.