В лучших традициях Apple: Pixel 9 Pro Fold нельзя зарядить через Pixel Stand 2

Опубликовано 30 августа 2024, 22:301 мин.
В лучших традициях Apple: Pixel 9 Pro Fold нельзя зарядить через Pixel Stand 2Вот почему складное устройство Google не справляется с задачей
Google готовится к релизу Pixel 9 Pro Fold, но уже известно, что складной смартфону не будет совместим с Pixel Stand 2 для беспроводной зарядки. Pixel 9 Pro Fold является флагманским продуктом, но вот катушка зарядки в нем расположена иначе, чем в предыдущих моделях Pixel, что и стало причиной проблем с совместимостью с Pixel Stand 2.
Анонсированная в 2021 году вместе с серией Pixel 6, подставка Pixel Stand 2 предлагает беспроводную зарядку мощностью 23 Вт для устройств Pixel. В документах поддержки Google теперь разъясняется, что Pixel 9 Pro Fold несовместим с Pixel Stand 2, и пользователям предлагается полагаться на другие беспроводные зарядные устройства, либо «регулировать положение телефона для оптимальной зарядки».
Хотя устройство по-прежнему поддерживает беспроводную зарядку, сертифицированную по стандарту Qi, отсутствие полной совместимости с собственным зарядным аксессуаром Google является заметным недостатком, в лучших традициях Apple (переход на Lightning, например).