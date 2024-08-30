В лучших традициях Apple: Pixel 9 Pro Fold нельзя зарядить через Pixel Stand 2

Анонсированная в 2021 году вместе с серией Pixel 6, подставка Pixel Stand 2 предлагает беспроводную зарядку мощностью 23 Вт для устройств Pixel. В документах поддержки Google теперь разъясняется, что Pixel 9 Pro Fold несовместим с Pixel Stand 2, и пользователям предлагается полагаться на другие беспроводные зарядные устройства, либо «регулировать положение телефона для оптимальной зарядки».

Хотя устройство по-прежнему поддерживает беспроводную зарядку, сертифицированную по стандарту Qi, отсутствие полной совместимости с собственным зарядным аксессуаром Google является заметным недостатком, в лучших традициях Apple (переход на Lightning, например).