В М.Видео стартовали предзаказы на флагмана HUAWEI Mate 80 Pro

В М.Видео стартовали предзаказы на флагмана HUAWEI Mate 80 ProИ умные часы для бега HUAWEI WATCH GT Runner 2
HUAWEI Mate 80 Pro
Камера здесь не на последнем месте. Основной объектив на 50 мегапикселей хорошо снимает даже при слабом свете. Есть также 48-мегапиксельный телеобъектив с 4-кратным приближением. Корпус защищён от воды и пыли (стандарты IP68 и IP69). Экран покрыт прочным стеклом Kunlun Glass 2-го поколения.
Среди полезных ИИ-функций: удаление лишних объектов с фото, подбор лучших лиц из серии снимков, помощь в выборе ракурса, а также шумоподавление при звонках. Алиса может править текст в заметках.
Батарея на 5750 мА·ч поддерживает быструю зарядку 100 Вт (проводную) и 80 Вт (беспроводную).
Цена за 16 ГБ + 512 ГБ — 99 999 рублей. При предзаказе скидка 15 000 рублей, а также бесплатно 2 года расширенной гарантии HUAWEI Care+.
HUAWEI WATCH GT Runner 2
Созданы для бегунов. Весят 34,5 грамма, корпус из титана. Часы умеют точно определять местоположение, измерять пульс, помогать следить за нагрузкой. Новая функция позволяет оценивать так называемый «лактатный порог» — уровень усталости мышц. Есть встроенный режим «Марафон» с картами официальных забегов.
Цена — 31 999 рублей. По предзаказу скидка 2 000 рублей и два года HUAWEI Care+ бесплатно.