В М.Видео стартовали предзаказы складных Samsung Galaxy Z Fold 8, Flip8 и Fold8 Ultra

В М.Видео стартовали предзаказы складных Samsung Galaxy Z Fold 8, Flip8 и Fold8 UltraОт 104 999 рублей
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Стоимость новинок следующая:
— Galaxy Z Flip8 — от 104 999 рублей (12+256 ГБ).
— Galaxy Z Fold8 — от 149 999 рублей (12+256 ГБ).
— Galaxy Z Fold8 Ultra — от 169 999 рублей (12+256 ГБ).
Теперь о характеристиках. Все три модели работают на Android 17, поддерживают сети 5G и Wi-Fi 7, имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP48 (выдерживают погружение до 1,5 метра).
Galaxy Z Fold8 Ultra
У него 8-дюймовый внутренний экран и 6,5-дюймовый внешний, процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, основная камера на 200 МП, батарея на 5000 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт.
Galaxy Z Fold8
Чуть компактнее. Внутренний экран 7,6 дюйма, внешний 5,5 дюйма. Тот же процессор, камера на 50 МП, батарея 4800 мАч.
Galaxy Z Flip8
Раскладушка в классическом стиле. Экран 6,9 дюйма в разложенном виде и 4,1 дюйма наружный. Процессор Exynos 2600, камера 50 МП, батарея 4300 мАч.