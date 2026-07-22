В М.Видео стартовали предзаказы складных Samsung Galaxy Z Fold 8, Flip8 и Fold8 Ultra

Galaxy Z Fold8 Ultra

У него 8-дюймовый внутренний экран и 6,5-дюймовый внешний, процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, основная камера на 200 МП, батарея на 5000 мАч с быстрой зарядкой 45 Вт.

Galaxy Z Fold8

Чуть компактнее. Внутренний экран 7,6 дюйма, внешний 5,5 дюйма. Тот же процессор, камера на 50 МП, батарея 4800 мАч.