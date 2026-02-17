В М.Видео стартовали продажи доступных смартфонов realme C85 с 7000 мАч

Младшая модель, realme C85, оснащена 6,8-дюймовым IPS-экраном с частотой обновления 144 Гц, процессором MediaTek Dimensity 6300 и основной камерой на 50 мегапикселей.

Realme C85 Pro получил AMOLED-дисплей с пиковой яркостью до 4000 нит и Qualcomm Snapdragon 685. Оба смартфона работают на Android 15.

Цены в М.Видео начинаются от 16 999 рублей за realme C85 с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Версия с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти обойдётся в 19 999 рублей.

Realme C85 Pro в минимальной конфигурации (6 ГБ + 128 ГБ) стоит 18 999 рублей, версия с увеличенной памятью (8 ГБ + 256 ГБ) — 21 999 рублей.