В магазинах уже начали продавать чехлы для новых iPhone 2019 года

Об этом сообщил пользователь Reddit. Чехол он обнаружил в одном из немецких магазинов MediaMarkt. Его производитель — компания SBS. Продукцию SBS, кстати, часто можно увидеть на полках российских магазинов.

Забавно, что на упаковке с чехлом так и написано, что это аксессуар для iPhone XR 2019. Хотя подтверждений тому, что Apple будет называть так модель официально, нет. Некоторые источники предполагают, что преемник XR будет называться iPhone 11R.

Дизайн чехла же соответствует утечкам относительно внешности новинки. На задней панели смартфона отчётливо видна двойная камера в квадратном модуле.