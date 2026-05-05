В майские праздники мошенники пытались дозвониться до абонентов МТС 75 млн раз

Больше всего звонков пришлось на 1 мая. Главная цель злоумышленников — люди в возрасте 35−44 лет. Абсолютный рекорд зафиксирован в Вологде: одной женщине 36 лет мошенники пытались дозвониться 3 617 раз. Все эти звонки были заблокированы.

Чаще всего злоумышленники предлагали «горящие туры» по низким ценам или услуги по благоустройству дачных участков. По городам лидирует Москва (17% всех нежелательных звонков), далее идут Краснодар (7%) и Санкт-Петербург (6%).

Представитель МТС Андрей Бийчук объяснил, что в праздники люди больше ждут звонков от близких и потому менее настороженно относятся к незнакомым номерам. Он призвал сохранять бдительность.