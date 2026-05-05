В майские праздники мошенники пытались дозвониться до абонентов МТС 75 млн раз

Опубликовано 05 мая 2026, 08:161 мин.
В майские праздники мошенники пытались дозвониться до абонентов МТС 75 млн разЗа первые три дня мая
МТС подвела итоги по мошенническим звонкам в период майских праздников. С 1 по 3 мая было зафиксировано 74,8 миллиона попыток нежелательных звонков. Все они были обнаружены и заблокированы сервисом «Защитник».
© МТС
Больше всего звонков пришлось на 1 мая. Главная цель злоумышленников — люди в возрасте 35−44 лет. Абсолютный рекорд зафиксирован в Вологде: одной женщине 36 лет мошенники пытались дозвониться 3 617 раз. Все эти звонки были заблокированы.
Чаще всего злоумышленники предлагали «горящие туры» по низким ценам или услуги по благоустройству дачных участков. По городам лидирует Москва (17% всех нежелательных звонков), далее идут Краснодар (7%) и Санкт-Петербург (6%).
Представитель МТС Андрей Бийчук объяснил, что в праздники люди больше ждут звонков от близких и потому менее настороженно относятся к незнакомым номерам. Он призвал сохранять бдительность.