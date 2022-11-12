В «Мегафоне» рассказали, что нельзя делать со смартфоном после мороза

Эксперт утверждает, что смартфону нужно какое-то время побыть при комнатной температуре. Только потом его можно заряжать. «При зарядке смартфона необходимо учитывать и такой фактор, как температура окружающей среды. Она должна быть не ниже +10 и не выше +40 градусов. Поэтому, зайдя в помещение с мороза, не спешите к розетке. Необходимо, чтобы гаджет побыл какое-то время при комнатной температуре», — цитирует Ефимова «РИА Новости».

То же самое касается и жары: не стоит оставлять устройство во время зарядки под прямыми солнечными лучами.