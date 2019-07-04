В мессенджере для iPhone нашли убийственную уязвимость

Уязвимость обнаружили в некорректно сформированном сообщении, которое содержало атрибут с ключом, вызывающим сбой системы. Из-за ошибки в коде iOS-приложение, отвечающее за домашний экран, начинало непрерывно завершать и возобновлять работу. Пользователь переставал видеть интерфейс и ничего не мог сделать. Проблема решалась либо полным удалением данных, либо откатом к заводским настройкам.

К счастью, Apple исправила ошибку в обновлении iOS 12.3, которое было выпущено в мае.

Project Zero часто обнаруживает недостатки в программном обеспечении от разных компаний и даёт им 90 дней на то, чтобы их исправить. Если компании не реагируют, то проект сообщает о недостатках публично. Уязвимость в iMessage эксперты нашли ещё в апреле.