В метро Москвы будут выборочно проверять телефоны пассажиров: что это значит

Основанием для таких проверок стал приказ Министерства транспорта № 34 от 4 февраля 2025 года. В документе указано, что досмотр электронных устройств проводится путём их включения и проверки работоспособности. Проще говоря, пассажира могут попросить включить телефон и показать, что он работает.

Пока не уточняется, кто именно будет проводить такие проверки — сотрудники службы безопасности метро или полиция.

Похожие меры уже были анонсированы в Санкт-Петербурге. Власти города объяснили это усилением мер безопасности и попросили жителей относиться к требованиям сотрудников метро с пониманием.