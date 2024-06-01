В Минобороны США рекомендовали регулярно перезагружать смартфон

Даже еженедельный перезапуск телефона поможет снизить риски от эксплойтов «нулевого дня» и вредоносного ПО, которые являются распространенными угрозами в современном цифровом ландшафте. Недавно обнаруженный документ АНБ, содержащий советы по использованию смартфонов, включает более десятка советов, таких как использование биометрических данных и оригинальных шнуров для зарядки. Однако главной рекомендацией является еженедельная перезагрузка.

Такая практика позволяет принудительно обновлять программное обеспечение, очищать фоновые приложения и устранять утечки памяти, что помогает предотвратить перегрев и повысить общую производительность.

Многие современные смартфоны, включая устройства Samsung Galaxy и OnePlus, уже предлагают встроенные опции для планирования регулярных перезагрузок.