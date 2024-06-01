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Телефоны
Опубликовано 01 июня 2024, 23:21
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В Минобороны США рекомендовали регулярно перезагружать смартфон

И этому есть причина
Агентство национальной безопасности (АНБ), часть Минобороны США, рекомендовало регулярно перезагружать смартфоны для поддержания «безопасности и производительности».
В Минобороны США рекомендовали регулярно перезагружать смартфон
© Ferra

Даже еженедельный перезапуск телефона поможет снизить риски от эксплойтов «нулевого дня» и вредоносного ПО, которые являются распространенными угрозами в современном цифровом ландшафте. Недавно обнаруженный документ АНБ, содержащий советы по использованию смартфонов, включает более десятка советов, таких как использование биометрических данных и оригинальных шнуров для зарядки. Однако главной рекомендацией является еженедельная перезагрузка.

Такая практика позволяет принудительно обновлять программное обеспечение, очищать фоновые приложения и устранять утечки памяти, что помогает предотвратить перегрев и повысить общую производительность.

Многие современные смартфоны, включая устройства Samsung Galaxy и OnePlus, уже предлагают встроенные опции для планирования регулярных перезагрузок.

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
Теги:
#советы
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#сша
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#Минобороны