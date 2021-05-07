В модемах миллионов Android-смартфонов нашли «дыру безопасности»

Модем Qualcomm MSM устанавливается в смартфонах Google, Samsung, LG, Xiaomi и One Plus. Операционная система Android связывается с чипом посредством интерфейса Qualcomm MSM Interface (QMI). Это ПО есть почти в 30% всем мобильных телефонов в мире. Злоумышленники могут применять QMI для атаки.

Помимо доступа к звонкам и SMS, уязвимость позволяет преступникам разблокировать SIM-карту и обойти ограничения оператора.

Специалисты Check Point Research предоставили информацию о «дыре безопасности» компании Qualcomm. Она подтвердила проблему, определила её как уязвимость с высоким рейтингом и классифицировала как CVE-2020-11292.