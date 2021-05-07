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Сегодня в 16:28
В модемах миллионов Android-смартфонов нашли «дыру безопасности»
Она позволяет получить доступ к SMS и звонкам
Исследователи Check Point Research обнаружили уязвимость в модеме Qualcomm, который обеспечивает сотовую связь почти в 40% смартфонов по всему миру. Учитывая, что телефонов насчитывается более 3 млрд, пострадать могут миллионы девайсов. Если злоумышленники будут использовать уязвимость, они смогут получить доступ к SMS и звонкам владельца Android-устройства.
Модем Qualcomm MSM устанавливается в смартфонах Google, Samsung, LG, Xiaomi и One Plus. Операционная система Android связывается с чипом посредством интерфейса Qualcomm MSM Interface (QMI). Это ПО есть почти в 30% всем мобильных телефонов в мире. Злоумышленники могут применять QMI для атаки.
Помимо доступа к звонкам и SMS, уязвимость позволяет преступникам разблокировать SIM-карту и обойти ограничения оператора.
Специалисты Check Point Research предоставили информацию о «дыре безопасности» компании Qualcomm. Она подтвердила проблему, определила её как уязвимость с высоким рейтингом и классифицировала как CVE-2020-11292.