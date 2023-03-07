В Москве начали скупать iPhone в ожидании дефицита

VPost пишет, что в магазине Re-Store в московском торгцентре «Европолис» в минувшее воскресенье был ажиотаж. «Если в начале февраля на сайтах „Эльдорадо“ и „М.Видео“ в Москве было в наличии примерно по 300 новых смартфонов Apple (не считая предложений сторонних продавцов), то сейчас — около 130, причем многие — в Подмосковье и, что называется, „последний экземпляр“», — отмечает источник.

Сотрудники магазинов, впрочем, связывают ажиотаж с двумя обстоятельствами: и с расширением санкций, и с Международным женским днём.