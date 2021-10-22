В Москве почти не осталось людей без смартфонов

В целом, доля владеющих смартфоном москвичей составляет 91%. В вышеуказанной возрастной категории этот процент достигает 99%. Опрошенные отметили, что смартфон для них стал полноценным аналогом компьютера или ноутбука.

Меньше всего доля владеющих смартфоном — среди людей старше 55 лет (78%).

Лишь 31% москвичей рассказал, что играет на смартфоне. 78% пользуются мобильным банкингом, а 65% совершают бесконтактные платежи.

Также отмечается, что с начала 2020 года почти каждый пятый москвич сократил расходы на устройства. Есть и цифры по другим девайсам кроме смартфонов: