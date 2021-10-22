В Москве почти не осталось людей без смартфонов

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В Москве почти не осталось людей без смартфоновСреди тех, кто не старше 54 лет
Журналисты опубликовали статистику по владению смартфонами среди жителей Москвы. Как оказалось, почти у всех людей в возрасте от 18 до 54 лет есть личный мобильный телефон.
В целом, доля владеющих смартфоном москвичей составляет 91%. В вышеуказанной возрастной категории этот процент достигает 99%. Опрошенные отметили, что смартфон для них стал полноценным аналогом компьютера или ноутбука.
Меньше всего доля владеющих смартфоном — среди людей старше 55 лет (78%).
Лишь 31% москвичей рассказал, что играет на смартфоне. 78% пользуются мобильным банкингом, а 65% совершают бесконтактные платежи.
Также отмечается, что с начала 2020 года почти каждый пятый москвич сократил расходы на устройства. Есть и цифры по другим девайсам кроме смартфонов:
Источник: Rusbase