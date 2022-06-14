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В Москве сменился оператор с самой качественной связью

И по интернету, и по голосовой связи
Компания Dmtel провела исследование качества услуг связи в Москве в мае 2022 года. Был составлен рейтинг операторов.
В Москве сменился оператор с самой качественной связью

Специалисты просто перемещались по улицам столицы по маршруту протяжённостью 3818 км. Вот карта:

В Москве сменился оператор с самой качественной связью

Dmtel

Для тестирования использовалось оборудование Nemo Invex II. Замеры показали, что каждым оператором оценки далеки от идеала в 1000 баллов. Максимальная оценка составила 870. Специалисты проверяли и качество интернет-услуг, и качество голосовой связи. Ниже представлены результаты:

В Москве сменился оператор с самой качественной связью

Dmtel

Отмечается, что по качеству услуг передачи данных лидирует билайн. У него же всё неплохо и с голосовой связью. По голосу проигрывает Tele2, а по интернету — МегаФон. Кроме того, билайн заметно опережает конкурентов по части доступности услуг.

Ранее некоторые источники называли операторов с самым быстрым мобильным интернетом в Москве МегаФон.

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