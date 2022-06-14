В Москве сменился оператор с самой качественной связью

Отмечается, что по качеству услуг передачи данных лидирует билайн. У него же всё неплохо и с голосовой связью. По голосу проигрывает Tele2, а по интернету — МегаФон. Кроме того, билайн заметно опережает конкурентов по части доступности услуг.

Ранее некоторые источники называли операторов с самым быстрым мобильным интернетом в Москве МегаФон.