В МТС стартовали продажи смартфона-«трикладушки» Samsung Galaxy Z TriFold

Опубликовано 25 февраля 2026, 09:001 мин.
В МТС стартовали продажи смартфона-«трикладушки» Samsung Galaxy Z TriFoldЗа 400 тысяч рублей
МТС объявил о начале продаж первого складывающегося втрое смартфона Samsung Galaxy Z TriFold в России. Новинка уже появилась в интернет-магазине оператора и флагманских салонах Москвы и Санкт-Петербурга.
© Samsung
Телефон доступен в черном цвете с памятью 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной. В Москве его можно найти в ТЦ «Океания» и на Тверской, 15, а в Санкт-Петербурге — в «Галерее».
В разложенном виде Samsung Galaxy Z TriFold почти планшет с 10-дюймовым дисплеем, а в сложенном он превращается в компактный телефон толщиной чуть больше сантиметра. Корпус сделан из алюминия и стекла. Устройство защищено от воды и пыли.
Внутри стоит мощный процессор Snapdragon 8 Elite, основная камера на 200 мегапикселей, а аккумулятор — 5600 мАч. Поддерживаются как физические сим-карты, так и eSIM.
Цена — 399 990 рублей.