В МТС стартовали продажи смартфона-«трикладушки» Samsung Galaxy Z TriFold

Телефон доступен в черном цвете с памятью 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной. В Москве его можно найти в ТЦ «Океания» и на Тверской, 15, а в Санкт-Петербурге — в «Галерее».

В разложенном виде Samsung Galaxy Z TriFold почти планшет с 10-дюймовым дисплеем, а в сложенном он превращается в компактный телефон толщиной чуть больше сантиметра. Корпус сделан из алюминия и стекла. Устройство защищено от воды и пыли.