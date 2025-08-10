В МВД предупредили о мошенничестве с поддельными QR-кодами

Опубликовано 10 августа 2025, 17:371 мин.
В МВД предупредили о мошенничестве с поддельными QR-кодамиБудьте внимательны
В МВД России сообщили о новой схеме мошенничества с QR-кодами. Злоумышленники размещают поддельные коды в общественных местах. Когда человек сканирует такой QR-код, он думает, что переходит на акцию или скидку, но на самом деле деньги переводятся прямо мошенникам.
Чтобы не попасть в ловушку, в МВД советуют внимательно проверять, откуда взялся QR-код, и не сканировать подозрительные коды. Также не стоит вводить личные и банковские данные без необходимости и скачивать приложения только через официальные магазины, а не по ссылкам из QR-кодов.
Кроме того, управление МВД по борьбе с киберпреступлениями предупредило о мошенниках, которые рассылают поддельные письма от имени Госавтоинспекции. В таких письмах жертв просят оплатить штраф за нарушение ПДД, при этом мошенники получают данные банковских карт или устанавливают вредоносное ПО на устройства.