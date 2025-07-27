В МВД предупредили об опасности демонстрации экрана в мессенджерах

Злоумышленники часто связываются с людьми, представляясь начальством или сотрудниками разных служб. Они просят помочь зарегистрироваться на известном сайте и предлагают показать процесс через демонстрацию экрана.

Так мошенники в реальном времени получают доступ к личным данным, а также могут видеть коды подтверждения, которые приходят на телефон. Это позволяет им быстро взломать аккаунты, например, на портале «Госуслуги».

В МВД советуют не включать эту функцию, даже если человек кажется знакомым. Лучше отказаться от таких просьб и быть осторожнее с личной информацией в интернете.