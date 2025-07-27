В МВД предупредили об опасности демонстрации экрана в мессенджерах

Опубликовано 27 июля 2025, 18:171 мин.
В МВД предупредили об опасности демонстрации экрана в мессенджерахВоздержитесь
В МВД России предупреждают: включать демонстрацию экрана во время общения в мессенджерах может быть очень опасно. Об этом сообщили в управлении по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий.
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Злоумышленники часто связываются с людьми, представляясь начальством или сотрудниками разных служб. Они просят помочь зарегистрироваться на известном сайте и предлагают показать процесс через демонстрацию экрана.
Так мошенники в реальном времени получают доступ к личным данным, а также могут видеть коды подтверждения, которые приходят на телефон. Это позволяет им быстро взломать аккаунты, например, на портале «Госуслуги».
В МВД советуют не включать эту функцию, даже если человек кажется знакомым. Лучше отказаться от таких просьб и быть осторожнее с личной информацией в интернете.