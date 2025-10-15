В МВД рассказали о способе выяснить число оформленных на человека SIM-карт

На «Госуслугах» нужно войти в личный кабинет, открыть раздел «SIM-карты» и посмотреть список всех номеров, оформленных на ваш паспорт. Если среди них окажутся незнакомые номера, их можно отключить или отказаться от них.

Другой способ — обратиться к оператору связи. Можно позвонить в службу поддержки или лично посетить салон связи с паспортом. Сотрудники предоставят полный список сим-карт, зарегистрированных на вас.

Такая проверка особенно полезна, чтобы выявить случаи мошенничества или несанкционированного использования ваших данных. Эксперты советуют регулярно проверять зарегистрированные номера.