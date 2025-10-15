В МВД рассказали о способе выяснить число оформленных на человека SIM-карт

Опубликовано 15 октября 2025, 16:301 мин.
В МВД рассказали о способе выяснить число оформленных на человека SIM-картКак узнать, сколько SIM-карт оформлено на вас
МВД объяснило, как легко проверить, сколько SIM-карт зарегистрировано на одного человека. Сделать это можно двумя способами: через портал «Госуслуги» или у своего мобильного оператора, пишет Лента.ру.
© Ferra.ru
На «Госуслугах» нужно войти в личный кабинет, открыть раздел «SIM-карты» и посмотреть список всех номеров, оформленных на ваш паспорт. Если среди них окажутся незнакомые номера, их можно отключить или отказаться от них.
Другой способ — обратиться к оператору связи. Можно позвонить в службу поддержки или лично посетить салон связи с паспортом. Сотрудники предоставят полный список сим-карт, зарегистрированных на вас.
Такая проверка особенно полезна, чтобы выявить случаи мошенничества или несанкционированного использования ваших данных. Эксперты советуют регулярно проверять зарегистрированные номера.