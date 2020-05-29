В недорогом смартфоне Honor с флагманским процессором будет датчик для 3D-сканирования

Изображения смартфона опубликовали в китайской соцсети Weibo. На нём можно рассмотреть систему камер. Она расположена в прямоугольном модуле и состоит из двух сенсоров, а также датчика, похожего на LiDAR. Такой же, например, установлен у нового iPad Pro.

LiDAR позволяет с помощью лучей света в форме импульсных лазеров измерить расстояние до объектов. Скорее всего, в Honor Play 4 Pro он будет использоваться для 3D-сканирования, чтобы обеспечить работу дополненной реальности.

Напомним, презентация смартфона с топовым процессором Kirin 990 ожидается 3 июня.