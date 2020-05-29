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В недорогом смартфоне Honor с флагманским процессором будет датчик для 3D-сканирования
Это нужно для дополненной реальности
В сети появились новые утечки о модели Honor Play 4 Pro. Благодаря им стало ясно, что в недорогом смартфоне Honor с флагманским процессором будет датчик для 3D-сканирования — LiDAR.
Изображения смартфона опубликовали в китайской соцсети Weibo. На нём можно рассмотреть систему камер. Она расположена в прямоугольном модуле и состоит из двух сенсоров, а также датчика, похожего на LiDAR. Такой же, например, установлен у нового iPad Pro.
LiDAR позволяет с помощью лучей света в форме импульсных лазеров измерить расстояние до объектов. Скорее всего, в Honor Play 4 Pro он будет использоваться для 3D-сканирования, чтобы обеспечить работу дополненной реальности.
Напомним, презентация смартфона с топовым процессором Kirin 990 ожидается 3 июня.