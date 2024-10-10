В необходимости ежегодного выпуска iPhone усомнились. И в некоторых функциях тоже

Эксперты считают, что Apple сама тормозит своё развитие, потому что ежегодное обновление айфонов не приносит новых функций, и компания в итоге не решает проблемы пользователей, выпуская «технологии ради технологий». Разработчики снабжают iPhone спорными и «ненужными функциями»: вырез Dynamic Island, кнопка Action, заменившая физический переключатель звука. Обозреватели считают бессмысленной и кнопку Camera Control, которую Apple внедрила в iPhone 16.

Кроме критики авторы предлагают и решение: по их мнению, выпускать айфоны не следует чаще одного раза в два года. Тогда компания сможет сделать iPhone более полезными для пользователей, а потому и более востребованными.

«Двухлетние итеративные обновления, объединённые в одно устройство, сделали бы его более заметным», — отметили эксперты.