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Опубликовано 10 октября 2024, 15:45
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В необходимости ежегодного выпуска iPhone усомнились. И в некоторых функциях тоже

Эксперты считают, что Apple из-за этого слабо развивается
Эксперты портала Macworld, который неоднократно критиковал Apple и предоставлял точные инсайды, призвали компанию прекратить практику ежегодного выпуска iPhone. По мнению обозревателей, Apple поступает неправильно, выпуская новые линейки смартфонов каждый год, и предлагая, по сути, нужные функции.
В необходимости ежегодного выпуска iPhone усомнились. И в некоторых функциях тоже

© Apple

Эксперты считают, что Apple сама тормозит своё развитие, потому что ежегодное обновление айфонов не приносит новых функций, и компания в итоге не решает проблемы пользователей, выпуская «технологии ради технологий». Разработчики снабжают iPhone спорными и «ненужными функциями»: вырез Dynamic Island, кнопка Action, заменившая физический переключатель звука. Обозреватели считают бессмысленной и кнопку Camera Control, которую Apple внедрила в iPhone 16.

Кроме критики авторы предлагают и решение: по их мнению, выпускать айфоны не следует чаще одного раза в два года. Тогда компания сможет сделать iPhone более полезными для пользователей, а потому и более востребованными.

«Двухлетние итеративные обновления, объединённые в одно устройство, сделали бы его более заметным», — отметили эксперты.

Источник:Macworld
Автор:Андрей Кадуков
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