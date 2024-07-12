В новейших смартфонах Samsung не нашли начальную регистрацию отпечатков пальцев

Пользователи, настраивающие свои устройства с нуля, обнаружили, что "установщик" пропускает ввод отпечатка пальца - функцию, которая обычно включается в последовательность первоначальной настройки наряду с входом в учетную запись и настройкой сети. Уилла Саттельберг из Android Police и авторы SlashGear с Android Central, подтвердили, что столкнулись с этой проблемой на собственном опыте.

Хотя пользователи по-прежнему могут вручную добавить свои отпечатки пальцев через меню "Настройки" после установки, отсутствие подсказки при первоначальной настройке вызвало у них "опасения".

Некоторые технические обозреватели и пользователи предположили, что этот сбой может быть связан с недавними обновлениями ПО.

Samsung (на момент написания материала) не сделала официального заявления по этому поводу.