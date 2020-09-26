В новой Android 11 обнаружились проблемы с камерой

Пока жалобы поступают от владельцев смартфонов Google Pixel, которые уже получили Android 11. Например, пользователь Pixel 2 рассказал на форуме поддержки Google, что камера смартфона просто перестала работать после обновления. Пользователь перезагружал устройство несколько раз, чистил кэш, но ничего не помогло. Также, по его словам, с Android 11 перестало работать приложение Google Photos. Некоторые пользователи посоветовали сбросить смартфон до заводских настроек. Но это, конечно, не лучшая перспектива.

Журналисты также рассказали, что на проблемы с камерой жалуются и владельцы Pixel 3, Pixel 3a и Pixel 4.