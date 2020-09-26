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В новой Android 11 обнаружились проблемы с камерой
С новым релизом многое пошло не так
Недавно Google выпустила стабильную версию операционной системы Android 11. Пользователи, которые уже обновили свои смартфоны, стали замечать различные ошибки. Вчера мы писали о «сломанном» режиме многозадачности, а сегодня СМИ сообщили, что в Android 11 есть и проблемы с камерой.
Пока жалобы поступают от владельцев смартфонов Google Pixel, которые уже получили Android 11. Например, пользователь Pixel 2 рассказал на форуме поддержки Google, что камера смартфона просто перестала работать после обновления. Пользователь перезагружал устройство несколько раз, чистил кэш, но ничего не помогло. Также, по его словам, с Android 11 перестало работать приложение Google Photos. Некоторые пользователи посоветовали сбросить смартфон до заводских настроек. Но это, конечно, не лучшая перспектива.
Журналисты также рассказали, что на проблемы с камерой жалуются и владельцы Pixel 3, Pixel 3a и Pixel 4.